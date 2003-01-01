Три человека пострадали в результате ДТП в Прионежском районе

Три человека пострадали в результате ДТП, которое произошло 7 октября в 19:05 в Прионежском районе.
Как сообщает Госавтоинспекция Карелии, водитель автомобиля Toyota RAV4, двигаясь в сторону деревни Педасельга, при прохождении левого поворота на 129 км автодороги А-215 «Подъезд к Петрозаводску», не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с Mitsubishi Lancer.
Телесные повреждения получили: 70-летняя водитель Toyota RAV4, 43-летний водитель и 51-летняя женщина - пассажир Mitsubishi Lancer.
По факту ДТП проводится проверка.
