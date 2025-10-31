Три человека пострадали в столкновении двух автомобилей в Петрозаводске

Травмированы два водителя и пассажир.
В Петрозаводске на Вытегорском шоссе жестко столкнулись две легковушки, пострадали три человека. Авария произошла вчера, 31 октября, около 16:17 в районе дома № 42.
По предварительной информации ГАИ, столкнулись Skoda и Toyota, оба автомобиля ехали в одном направлении. В результате столкновения травмы получили 40-летняя женщина, управлявшая автомобилем Skoda, а также 28-летняя водитель и 29-летний пассажир Toyota.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия и устанавливают обстоятельства аварии.