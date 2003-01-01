Три человека пострадали в страшной аварии около Питкяранты

Около стелы в Питкяранте произошла очередная серьезная авария с пострадавшими.

По данным МЧС Карелии, в 17:45 поступило сообщение о столкновении двух легковых автомобилей по адресу: Питкяранта, автодорога 86К-8, 142 км. Пострадали три человека. Личным составом проводились работы по вскрытию дверей, деблокированию пострадавшего и транспортировке пострадавших до автомобиля скорой медицинской помощи.

В местном паблике «Питкяранта life» местные жители отмечают, что авария произошла около стелы на въезде в город. Роковое и опасное место, на котором нарушение правил дорожного движения не раз приводило к трагичным событиям.

