Три человека пострадали в утренней аварии на трассе в Суоярви

24 декабря в 9 утра произошла авария на 60,5 километре автодороги трассе «Петрозаводск-Суоярви».
Автомобиль «Лада» съехал в кювет. К ликвидации последствий ДТП были привлечены силы Пожарной части №70 посёлка Эссойла — 4 человека личного состава и 1 единица специализированной техники. Также на месте происшествия работали экстренные службы «03» (скорая медицинская помощь) и «02» (полиция).
Спасатели провели осмотр места происшествия и сбор необходимой информации. По предварительным данным, погибших нет. Три человека получили травмы различной степени тяжести и были переданы медикам для дальнейшей госпитализации.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения продолжает мониторинг ситуации.
Накануне два автомобиля на скорости столкнулись в центре Петрозаводска.