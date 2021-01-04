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Три человека с коронавирусом умерли за сутки в Карелии

Новости. Общество
09:28, 05 Января 2021
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии
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В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

"В Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Петрозаводска 1949 года рождения и петрозаводчанин 1948 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ скончался житель Медвежьегорска 1935 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 289 человек. Из этого числа заболелели 274 человека: 56 имеют симптомы средней тяжести, 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии.




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Комментарии

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Вася
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