Три человека с коронавирусом умерли за сутки в Карелии

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

"В Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Петрозаводска 1949 года рождения и петрозаводчанин 1948 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ скончался житель Медвежьегорска 1935 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 289 человек. Из этого числа заболелели 274 человека: 56 имеют симптомы средней тяжести, 8 пациентов находятся в тяжелом состоянии.









