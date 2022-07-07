Трех человек увезли в больницу после ДТП под Петрозаводском (ФОТО)

фото: паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

По дороге «Петрозаводск-Машезеро» водитель не справился с управлением и устроил ДТП с пострадавшими.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в сегодня вечером, 10 июля около 19.00, по дороге «Петрозаводск – Машезеро» водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал на встречную полосу и вылетел в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП травмы получили трое мужчин, все они доставлены в больницу.

Подробности происшествия устанавливаются.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» опубликованы фото с места аварии.