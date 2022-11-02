Три человека в Карелии были найдены погибшими в октябре

Поисковики подвели итоги минувшего месяца, назвав число погибших и найденных людей в Карелии.

В паблике карельского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» подвели итоги минувшего октября, приведя статистику по заявкам.

Всего за месяц в отряд поступило 18 заявок. По 11 из них все закончилось благополучно — пропавшие были найдены. Три человека были найдены, но уже погибшими. Еще четыре заявки так и остались открытыми — пропавшие люди найдены не были.

В «ЛизаАлерт» еще раз напомнили об осторожности на лесных прогулках, посоветовали не ходить в одиночку и не забывать заряжать телефоны. Также поисковики попросили обращать внимание на одиноких стариков и их поведение, чтобы успеть вовремя оказать им помощь, если пожилые люди потерялись.