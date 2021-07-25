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Три черепа обнаружены на стройплощадке в районе Карелии

Новости. Происшествия
10:42, 26 Июля 2021

В Лахденпохском районе Карелии строители при работе экскаватором обнаружили скелеты и три черепа человека, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что при проведении ландшафтных работ на земельном участке вблизи поселка Тиурулла Лахденпохского района Карелии при работе экскаватора в грунте обнаружены скелетированные останки и три черепа человека. Строительные работы были незамедлительно прекращены. На место происшествия выехала группа следователей и криминалистов следственного управления.

В ходе осмотра места происшествия и проведения поисковых работ при содействии представителей общественной организации «Союз поисковых отрядов Карелии» были извлечены множественные костные останки, по которым назначена судебно-медицинская экспертиза. На данный момент установлено, что в захоронении содержатся останки порядка 140 человек, вместе с тем эксперты продолжают устанавливать их точное количество. Кроме этого следователями обнаружены остатки предметов быта того времени.

В соответствии с заключением экспертов время наступления смерти соответствует давности более 100 лет.

Для получения исторической справки о возможных причинах массового захоронения в рамках доследственной проверки следователями управления будут привлечены для взаимодействия историки и археологи.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2021-07-26 15:05:46
Напоминаю публике, что до 1940 года Лахденпохский р-н входил в состав Финляндии, так что никаких оккупантов или НКВД там быть не могло. "Известия" уже пишут, что поисковики не нашли гильз.
Возможно, захоронены жертвы резни 1918 года.
сашка
2021-07-26 15:19:05
нетюлень, как писал А.С.Пушкин, был приютом убого чухонца ?
Koira
2021-07-26 12:25:00
Опять нквдшников поймали с поличным
кир
2021-07-26 11:40:22
Финские оккупанты. Уже тогда свирепствовали.
нетюлень
2021-07-26 15:02:37
кир, напомню, Лахденпохский р-н до 1940 года был финским. Сверяйте смысл заданных вам ключевых слов.
Возможно, могилы жертв резни 1918 года.
театральный критик
2021-07-26 11:20:06
Щас лёха офф начнет визжать про жертвы политических репрессий.
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