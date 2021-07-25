Три черепа обнаружены на стройплощадке в районе Карелии

В Лахденпохском районе Карелии строители при работе экскаватором обнаружили скелеты и три черепа человека, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что при проведении ландшафтных работ на земельном участке вблизи поселка Тиурулла Лахденпохского района Карелии при работе экскаватора в грунте обнаружены скелетированные останки и три черепа человека. Строительные работы были незамедлительно прекращены. На место происшествия выехала группа следователей и криминалистов следственного управления.

В ходе осмотра места происшествия и проведения поисковых работ при содействии представителей общественной организации «Союз поисковых отрядов Карелии» были извлечены множественные костные останки, по которым назначена судебно-медицинская экспертиза. На данный момент установлено, что в захоронении содержатся останки порядка 140 человек, вместе с тем эксперты продолжают устанавливать их точное количество. Кроме этого следователями обнаружены остатки предметов быта того времени.

В соответствии с заключением экспертов время наступления смерти соответствует давности более 100 лет.

Для получения исторической справки о возможных причинах массового захоронения в рамках доследственной проверки следователями управления будут привлечены для взаимодействия историки и археологи.