Три десятка домов останутся без воды в крупном районе Петрозаводска

В субботу 23 сентября с 8.00 до 20.00 часов будет отключено водоснабжение в тридцати домах карельской столицы.

В субботу, 23 сентября, будет отключено водоснабжение в районе частных домов на Древлянке, сообщили в РКС - Петрозаводск.

Воду отключат из-за аварии на сетях.

В результате коммунальной аварии водоснабжение отключат в доме № 33 по улице Хейкконена, в домах №№ 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25 и 27 по улице Раевского, в домах №№ 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26 и 28 по улице Линевского, в доме № 46 по улице Паустовского и в домах № 8 и № 10 по улице Сиреневой.

Устранять повреждения на сетях будут специалисты «ПКС-Водоканал».



Планируемое время работ — с 8:00 до 20:00, сообщил поставщик коммунальных услуг.