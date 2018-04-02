Три дома на Станционной остались без воды

Бригады АО "ПКС-Водоканал" восстанавливают водоснабжение трех многоквартирных домов на улице Станционной, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Как рассказал начальник управления жилищного хозяйства мэрии Петрозаводска Евгений Перов, водоснабжение домов №19, №21 и №26 по улице Станционной было прервано из-за повреждения магистрального трубопровода.

"Отключение произошло сегодня ночью, после ноля часов. К домам, временно оставшимся без водоснабжения, с утра организован подвоз воды автомобилями. Ведется восстановление поврежденного участка трубопровода", - отметил Евгений Перов.

Специалисты АО "ПКС-Водоканал" планируют завершить работы во второй половине дня, после чего водоснабжение зданий будет восстановлено.