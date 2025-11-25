Три дома построят для расселения аварийного жилья в Карелии до конца 2026 года

Договоры на приобретение квартир в строящихся домах в Питкяранте, Суоярви и Лахденпохье заключены. Об этом рассказал вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов.
В Карелии продолжается строительство домов для расселения аварийного жилья. Как рассказал Виктор Россыпнов, компания КСМ до конца 2026 года построит 40-квартирный дом в Питкяранте и 150-квартирный дом в Суоярви.
В Лахденпохье компания специализированный застройщик «Суворова» в тот же срок должен достроить дом на улице Фанерной и передать администрации 48 квартир. За этим проектом власти Карелии следят, поскольку это первый опыт участия в программе у застройщика, — уточнил чиновник.
— Фактически мы за 3 месяца выполним сверхважную задачу — контрактацию 5,25 млрд федеральных средств, выделенных на расселение аварийного жилья в 2025 году.
Напомним, из 6 млрд, выделенных на эти цели на Северо-Запад в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», доля Карелии — не менее 80% — более 5 млрд рублей.
Общий объем аварийного жилищного фонда в Карелии в настоящее время составляет 1 млн кв. метров, где проживают 25 тысяч семей. Реализация программы расселения позволит значительно улучшить жилищные условия жителей региона в ближайшие годы.
Ранее компания КСМ поделилась кадрами со строительной площадки нового дома в Петрозаводске. Он предназначен для расселения аварийного жилья по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Также сообщалось, что на пересечении улиц Ровио и Лыжной в микрорайоне Кукковка завершен снос трех расселенных аварийных домов. На освободившейся территории планируется строительство многоквартирного жилья с встроенным детским садом на 40 мест.