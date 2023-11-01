Три ДТП подряд произошли на оживленном шоссе под Петрозаводском

Одна из дорожных аварий на Пряжинском шоссе унесла жизнь молодой женщины.

По предварительным данным городской ГИБДД, 2 ноября, в 07.20, в районе дома № 10 по Пряжинскому шоссе водитель автомобиля Chevrolet Klan не справился с управлением и врезался в опору уличного освещения.



В результате телесные повреждения получил 41-летний водитель, ему назначили амбулаторное лечение.







Напомним, спустя примерно полчаса в этом же месте столкнулись Subaru Forester и Chevrolet Aveo.



В результате ДТП находившаяся за рулем Chevrolet 41-летняя женщина скончалась на месте. Водитель и пассажир второго автомобиля не пострадали.



Наконец, тем же утром и опять-таки на этом же километре шоссе в кювет опрокинулся пожарный «Урал». По поводу этого ДТП в Госавтоинспекцию Петрозаводска никто не обращался.



