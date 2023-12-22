Три фуры раскидало по трассе «Кола» после ДТП на севере Карелии

Три автопоезда столкнулись в Беломорском районе республики вечером воскресенья.
В воскресенье, 24 декабря, в 19.54, пожарные подразделения Кемского района выезжали по тревоге на место ДТП.
Как сообщили огнеборцы в своем паблике, на 841 километре федеральной автодороги «Кола» столкнулись три фуры.
Информации о пострадавших нет. Подробности выясняем.
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