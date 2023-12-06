Три газовых баллона могли взорваться на пожаре в Прионежье

Пожар в Прионежском районе сняли на видеокамеру.

О происшествии в Прионежском районе Карелии сообщили в пожарной части-75 Соломенного.

Так, в субботу, 9 декабря, в 13.48 дежурный караул ПЧ-75 Соломенного тушил пожар в селе Заозерье. Там горел жилой частный дом на улице Наволокской.

Сообщается, что огнеборцы на пожаре эвакуировали 3 газовых баллона.

Пожар был ликвидирован в 18.11. Пострадавших не было, сообщили в паблике пожарной части Соломенного.



По какой причине произошел пожар, устанавливают специалисты.