Три года колонии грозит директору фирмы в Карелии, забывавшему выплачивать деньги работникам

Руководитель коммерческой организации, который целый год не выдавал зарплату работникам, стал фигурантом уголовного дела, сообщили в Следкоме Карелии.

В период с декабря 2016 по октябрь 2017 года обвиняемый, являясь директором коммерческой организации, не выплачивал заработную плату 5 сотрудникам данной организации.

Следствие выяснило, что директор располагал необходимыми денежными средствами, но расходовал их иным образом: в целях извлечения прибыли от коммерческой деятельности общества, руководствуясь ложным пониманием превосходства хозяйственных интересов организации перед выплатой заработной платы работнику, тем самым нарушая конституционные права и законные интересы работников.

Сумма невыплаченной заработной платы составила более 650 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.