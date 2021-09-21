Три года тюрьмы грозит жителю Карелии, оправдывавшему нацизм

Уголовное дело о реабилитации нацизма передано в суд, сообщили в Следкоме республики.

Следственный комитет Карелии завершил расследование уголовного дела о реабилитации нацизма. В преступлении обвиняется 45-летний житель Сегежи.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, в декабре 2019 года обвиняемый разместил в открытом доступе на своей странице в соцсети заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, которые содержали признаки положительной оценки деяний нацистских преступников. Кроме того, в администрируемом им сообществе сегежанин разместил публикацию с явным одобрением действий армии нацистской Германии.

Обвиняемый признал вину и дал подробные показания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.

Наказание по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы.