Три города Карелии получат деньги для создания комфортной среды

Кемь, Сегежа и Медвежьегорск стали победителями V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, что Три города Карелии - Кемь, Сегежа и Медвежьегорск - стали победителями V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, и теперь получат деньги для реализации своих идей в жизнь.

«Конкуренция была серьезная: поступило 307 заявок из 73 регионов страны. Поэтому особенно радостно, что сразу три наших города получат средства на воплощение в жизнь своих идей», - сказал Парфенчиков.

В Сегеже планируют создать семейный парк «Сегежа», в Медвежьегорске – городской парк «Медвежье Заонежье», а в Кеми обустроят городскую площадь.

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