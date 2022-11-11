Три грузовика столкнулись и перекрыли движение на трассе в соседнем с Карелией регионе (ФОТО)

Три столкнувшихся грузовика полностью перекрыли движение на КАД у Ломоносова.

Как сообщается в паблике «47channel.ru — о жизни Ленинградской области», во вторник, 15 ноября, на 106-м километре внешнего кольца КАД произошла авария: столкнулись три грузовика. Две опрокинувшиеся фуры полностью перекрыли дорогу у съезда на Ломоносов.

Информации о пострадавших в соцсети нет.