Три игривых росомахи попали в объектив камеры в заповеднике Карелии (ВИДЕО)

Камера наблюдения, установленная в заповеднике «Костомукшский», запечатлела жизнь росомах.

Работники заповедника «Костомукшский» опубликовали в соцсети ролик, на котором зафиксированы несколько росомах. Специалисты заявляют, что такие кадры являются редкостью.

«Редкий случай, когда на видео попали сразу три росомахи. Обычно они стараются держаться поодиночке», — говорится в описании ролика.

«Такое активное поведение — типичное состояние росомахи. Она, как ртутный шарик, постоянно находится в движении», — утверждают работники заповедника «Костомукшский».