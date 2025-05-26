Три юные девушки пострадали в перевернувшемся автомобиле в Карелии

Стали известны подробности ДТП в Олонецком районе республики.

Подробности аварии в Олонецком районе Карелии сообщили в ГАИ региона

Авария произошла в 19.40 возле деревни Верховье - там Daewoo Matiz вылетел в кювет и опрокинулся. Как выяснилось, его водитель неправильно выбрала скорость движения.

В аварии пострадали трое юных девушек: 18-летняя водитель и две пассажирки в возрасте 17 и 18 лет.

Ранее появились фото ДТП с малолитражкой в Олонецком районе. Согласно первоначальным данным, пострадавших было двое.