Три юные девушки пострадали в перевернувшемся автомобиле в Карелии

Стали известны подробности ДТП в Олонецком районе республики.
Подробности аварии в Олонецком районе Карелии сообщили в ГАИ региона
Авария произошла в 19.40 возле деревни Верховье - там Daewoo Matiz вылетел в кювет и опрокинулся. Как выяснилось, его водитель неправильно выбрала скорость движения.
В аварии пострадали трое юных девушек: 18-летняя водитель и две пассажирки в возрасте 17 и 18 лет.
Ранее появились фото ДТП с малолитражкой в Олонецком районе. Согласно первоначальным данным, пострадавших было двое.
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