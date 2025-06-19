Три лицеиста из Петрозаводска набрали 100 баллов на ЕГЭ по информатике

Среди успешно сдавших ЕГЭ по английскому есть жители районов Карелии.

Стали известны результаты последних единых государственных экзаменов. О них рассказала первый замминистра образования Наталья Кармазина. Так, информатику в Карелии на 100 баллов сдали три ученика: Фёдор Кауфман (лицей № 13, Петрозаводск), Константин Кузенков (лицей № 13, Петрозаводск), София Замятина (лицей № 1, Петрозаводск).

Стобальников по английскому нет. Самые высокие результаты (94 балла) набрали Ангелина Гайдашева (Ильинская школа), Анна Колынина (гимназия № 17, Петрозаводск), Мария Пименова (Питкярантская школа № 2).

— От всей души поздравляю родителей (на этот раз позволю себе поставить их первыми), выпускников (школьная жизнь позади) и преподавателей (ура, долгожданный отпуск)! — написала Наталья Кармазина.