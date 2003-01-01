Три машины столкнулись в центре Петрозаводска

На перекрестке улиц Пушкинской и Титова произошла массовая авария.

Авария с участием трех легковых автомобилей произошла вечером в субботу, 11 января, в Петрозаводске. Машины столкнулись на перекрестке улиц Пушкинская и Титова.

Инцидент попал на запись уличной камеры наблюдения, запись опубликовали в соцсетях. Судя по кадрам видео, автомобиль, двигавшийся по Пушкинской, внезапно остановился. Следовавшая за ним машина, выехала на встречную полосу, чтобы избежать столкновения. Там она врезалась в другой автомобиль, после удара откатилась назад и задела остановившийся автомобиль.

На месте работали сотрудники ГАИ и скорая помощь.