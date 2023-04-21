Три медведя: жители Петрозаводска заметили очередного косолапого на окраине города (ВИДЕО)

Жительница столицы Карелии запечатлела медведя в районе Ключевая.

В паблике «Моя Карелия» опубликовали видео, на котором владелица собаки во время утренней прогулки запечатлела медведя. Зверь перебегал железнодорожные пути на Ключевой.



«Вот так выйдешь с собакой погулять, а тут медведь тебе навстречу», - сообщила петрозаводчанка.



Как удалось узнать «Столице на Онего», ролик сняли 19 июня, в 07.30.



В Минприроды Карелии нам сообщили, что это третий медведь, которого встретили в черте города за последние дни.



Напомним, ранее наше издание сообщало о том, что первые два медведя, о которых говорили на городской планерке в мэрии, продолжают бегать по Петрозаводску.



Взрослого зверя заметили на Птицефабрике, медведь поменьше бегает по Древлянке.



Охотинспекторы пытаются прикормить животных, чтобы поймать их, но пока безуспешно.