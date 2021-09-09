Три мешка из-под картофеля дали толчок к «мусорной реформе» в старинном селе в Карелии

Жители Ведлозера решили сами вести раздельный сбор бытовых отходов.

Почти год в старинном карельском селе Ведлозеро идет раздельный сбор мусора. Занимаются этим несколько местных активистов, которые собирают и сортируют вторичные отходы в здании бывшего лимонадного цеха, а началась эта «мусорная реформа» с трех мешков из-под картофеля, которые пенсионерка Надежда Зайцева повесила на одном из заброшенных сельских зданий для сбора стекла, пластика и металла.

Читайте подробнее в материале из Ведлозера журналиста Валерия Поташова.