Три метеора потока Геминиды запечатлели в поселке Карелии

Очевидцы поделились фотографиями в соцсети.

Три метеора потока Геминиды, удачно попали в кадр над часовней в поселке Рабочеостровск 14 декабря. Фотографии опубликовали в паблике Кемь Live.

Метеорный поток Геминиды - один из самых ярких и интенсивных потоков, которые можно наблюдать с Земли ночью. Метеоры Геминид оставляют за собой длинный след. Они очень яркие, в основном белые, как запечатлели в Рабочеостровске. Однако бывают метеоры Геминид и красные, синие и зеленые. Как отмечают ученые, разнообразие цветов связано с содержанием в метеороидах натрия и кальция.

Напомним, что над Карелией с 13 на 14 декабря был пик метеорного потока Геминиды. Пролетало до 120 метеоров в час.