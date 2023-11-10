Три многоэтажки в Петрозаводске на целый день останутся без воды

На сетях АО «ПКС — Водоканал» проведут плановые работы.
Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, 13 ноября с 09.00 до 20.00 планируется отключение холодного водоснабжения по следующим адресам: ул. Питкярантская, д. 26, 28, 32.
Причиной временных неудобств станут плановые работы на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ПКС — Водоканал», отметили в источнике.
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