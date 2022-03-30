Три муниципалитета Карелии получат средства на участие в конкурсе на лучший проект туристического кода центра города

В списке получателей — Петрозаводский городской округ, Кондопожский и Сортавальский районы.

Три муниципальных образования Карелии получат средства республиканского бюджета на поддержку их участия в конкурсе лучших проектов туристического кода центра города. Распоряжение об этом подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Общий объем выделенных средств составляет 750 тысяч рублей. Все три муниципальных образования получат на эти цели равные суммы: по 250 тысяч достанется Петрозаводскому городскому округу, Кондопожскому и Сортавальскому районам.