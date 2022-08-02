Три музыкальных школы Карелии получат новые инструменты в следующем году

Минкульт Карелии сообщил, что ряд региональных учреждений получит новые инструменты, пособия и оборудование.

Региональный конкурсный отбор по национальному проекту «Культура» завершен, победителями стали Детская школа искусств Кемского района, Детская музыкальная школа № 1 им. Синисало в Петрозаводске и Национальная школа искусств им. Калаберды Пряжинского района. В будущем году учреждения получат новые музыкальные инструменты, учебные материалы, пособия, звуковое и видеооборудование на общую сумму почти 13 млн рублей. Об этом информирует министерство культуры Карелии.

Школы, включенные в заявку на 2023 год, посещают более 1300 детей. Для музыкальных занятий нужны новые балалайки, баяны, скрипки, пианино, гармони, кантеле, кларнеты, флейты и другие духовые инструменты. Окончательный список музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов утвердит Минкультуры РФ.

По нацпроекту «Культура» Карелия в 2019 и 2021 годах обновила музыкальные инструменты, учебные материалы, оборудование и инвентарь. Их получили семь учреждений из прионежского поселка Ладвы, Петрозаводска, Питкяранты, Лахденпохьи и Кондопоги. Кроме того, в прошлом году в Кеми заработал первый в республике виртуальный концертный зал.

Ранее сообщалось, что новые инструменты появились в музыкальном колледже и школах искусств в Петрозаводске.