«Три не горят, два моргают»: мэр Петрозаводска заметил бракованные фонари на улицах

Установленные в этом году в Петрозаводске фонари уличного освещения частично оказались с браком.

Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.

Он обратил внимание на освещение набережной Варкауса.

«Фонари установили недавно, а три из них уже не горят, два моргают. Поставщику по муниципальному контракту направлена претензия, получен ответ о готовности заменить неисправные светильники. И уже сегодня необходимые работы выполнены», — написал Любарский на своей странице Вконтакте.

По его словам, в рамках гарантийных обязательств также были заменены фонари на улицах Ровио и Пархоменко.

Всего в этом году в Петрозаводске было 1,5 тыс. фонарей. Из них 20, по словам мэра, оказались неисправны, и это, по его мнению, немного. Все бракованные светильники заменили.