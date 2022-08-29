Три недели в Карелии ищут пропавшую молодую женщину

В Медвежьегорске пропала 31-летняя женщина, ее не могут найти с 14 августа.
Как сообщается в паблике поисковиков «ЛизаАлерт», с 14 августа в Медвежьегорске пропала 31-летняя Мария А. Она вышла из дома и не вернулась.
Приметы: Рост 165, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.
В какой одежде она вышла из дома, неизвестно.
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