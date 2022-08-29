Три недели в Карелии ищут пропавшую молодую женщину

В Медвежьегорске пропала 31-летняя женщина, ее не могут найти с 14 августа.

Как сообщается в паблике поисковиков «ЛизаАлерт», с 14 августа в Медвежьегорске пропала 31-летняя Мария А. Она вышла из дома и не вернулась.

Приметы: Рост 165, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.

В какой одежде она вышла из дома, неизвестно.