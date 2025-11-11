Три новые модельные библиотеки появятся в Карелии

В 2026 году в Карелии создадут модельные библиотеки нового поколения в Сосновце, Хаапалампи и Петрозаводске в 2026 году.
Работы ведутся в рамках национального проекта «Семья» (ранее — «Культура»). С 2019 года в республике уже появилось 13 таких современных общедоступных культурных и образовательных центров, которые сочетают традиционные книжные фонды с цифровыми технологиями и инновационным дизайном. Планы на 2026 год включают модернизацию библиотеки в посёлке Сосновец Беломорского округа, в посёлке Хаапалампи Сортавальского округа и центральной городской детской библиотеки им. В. М. Данилова в Петрозаводске, сообщает Министерство Культуры Республики Карелия.
На это из бюджета будет выделено 30,4 млн рублей. На выделенные средства:
— Проведут капитальный ремонт помещений.
— Закупят современное оборудование, мебель и программное обеспечение.
— Пополнят книжные фонды актуальной литературой для всех возрастов.
— Проведут функциональное зонирование пространства.
— Библиотеки получат доступ к ресурсам Национальной электронной и Национальной электронной детской библиотек.
Сотрудники библиотек пройдут курсы повышения квалификации, чтобы работать в обновленных пространствах по новым стандартам. В результате модернизации в Карелии создаются уютные, технологичные и открытые для всех библиотеки нового поколения.
Напомним, библиотека в Приладожье прошла отбор на получение федеральной субсидии.