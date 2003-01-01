Три новых мостика и качели установят на трассе Фонтаны к лыжному сезону

Петрозавводчан зовут на уборку трассы Фонтаны.

Субботники пройдут на трассе 18 и 25 октября, рассказали в паблике «Трасса Фонтаны Петрозаводск» в ВК.



— В программе субботников уборка мусора, покос кустарника, распил поваленных деревьев по большому кругу, установка трех новых мостов, скамеек и новых качелей на развилке, новых табличек с правилами и указателями, — говорится в сообщении.

Участников субботника накормят пиццей и угостят чаем. Также предоставят инструменты с перчатками. Встреча оба дня — в начале лыжной трассы Фонтаны в 11.00.

Напомним, в минувшем сезоне качели установили на Фонтане-1. Также там же удалось отреставрировать чашу в виде цветка. Отремонтировал ее лучший сварщик Карелии Николай Холодный.