Три новых светофора в Петрозаводске должны установить до 1 декабря

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Правительственная комиссия дала рекомендации администрации Петрозаводска по установке новых светофорных объектов.
Так, администрации города до 1 декабря необходимо обеспечить выполнение строительно-монтажных работ по устройству светофорных объектов с пешеходно-вызывным устройством на перекрестке пр. Карла Маркса и ул. Андропова, в районе д. №5 по ул. Маршала Мерецкова, в районе д. № 38, к.1 по Лососинскому шоссе, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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