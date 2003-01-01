Три огромных изображения появятся на зданиях в Петрозаводске

Стрит-арт художник из Перми создает мурал на стене школы № 9.
В основе композиции - образ Героя Советского Союза Владимира Николаевича Пчелинцева, который учился в этой школе, и три медведя (ранее такое изображение уже было на фасаде). Об этом на своей странице в ВК сообщила глава города Инна Колыхматова.
Работу над муралом выполняет стрит-арт художник из Перми Мария Нестеркина. Это сотрудничество стало возможным благодаря фестивалю муралов «Полоса отвода», который реализуется в рамках программы «Регион для молодых» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Также в Петрозаводск муралы появятся на Школе №3 и Доме молодежи. Что будет изображено, пока не сообщается.