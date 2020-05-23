Три пассажира пострадали в результате столкновения автомобилей на трассе в Карелии

Две иномарки столкнулись накануне в Прионежском районе Карелии на федеральной трассе "Кола", сообщили в Госавтоинспекции республики.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло в Прионежском районе на 434 км федеральной автодороги "Санкт-Петербург-Петрозаводск-Мурманск».

В 11:55 водитель автомобиля Volkswagen Bora совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем Hyundai Terracan.

В результате ДТП пострадали три пассажира Volkswagen Bora - две женщина (24 и 25 лет) и 27-летний мужчина.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.