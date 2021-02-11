Три пациента из Петрозаводска скончались от коронавируса за сутки

В Карелии пандемия коронавируса унесла еще три жизни, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, информирует оперативный штаб.

В Республиканской инфекционной больнице скончались двое мужчин 1948 и 1959 годов рождения и женщина 1958 года рождения. Пациенты были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии, согласно официальным данным, в Карелии от коронавируса скончались 265 человек. Такие цифры представлены главой карельского Минздрава Михаилом Охлопковым.

В Карелии коронавирус был обнаружен у 178 человек за минувшие сутки.