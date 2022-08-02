Три пешехода погибли на дорогах Карелии с начала года

В Карелии каждое пятое ДТП происходит с участием пешехода, сообщили в Госавтоинспекции.

За 7 месяцев на дорогах республики в результате 58 ДТП с участием пешеходов пострадали 58 человек (в том числе 18 детей), 3 пешехода погибли. Об этом информирует ГИБДД.

Порядка 15% ДТП происходят по обоюдной вине водителя и пешехода. Однако большинство наездов (42 ДТП) совершили водители, по их вине погибли 3 пешехода и 41 пострадал. В числе пострадавших 16 человек оказались под колесами машин на оборудованных пешеходных переходах.

Нарушения правил дорожного движения пешеходами стали причиной 25 дорожных аварий, в которых по собственной неосторожности пострадали 26 человек, а для 2 человек травмы оказались смертельными.

Пешеходы-женщины чаще попадали в ДТП, чем пешеходы-мужчины, при этом мужчины становились виновниками почти в 2 раза чаще: из 30 мужчин 16 (в том числе 9 детей) получили травмы по собственной вине; из 34 женщин — 9 виновных (в том числе 3 детей).

Наибольшее количество ДТП произошло по причине нарушения водителями правил проезда пешеходного перехода (11 автонаездов), непредоставления преимущества в движении пешеходу (9 автонаездов), несоответствия скорости конкретным дорожным условиям. Пешеходы, ставшие участниками ДТП, чаще всего нарушали правила, переходя проезжую часть в неустановленном месте (14 ДТП).

Ранее сообщалось, что Верховный суд ужесточил наказание водителю, насмерть сбившему двух женщин в Петрозаводске.