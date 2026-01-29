Три популярные радиостанции временно замолчат в Петрозаводске на следующей неделе

В Петрозаводске во вторник, 3 февраля, запланированы профилактические работы на радиопередающем оборудовании.
На несколько часов прекратится вещание трех популярных радиостанций.
С 9:00 до 14:00 по московскому времени из эфира уйдут «Максимум», «Европа Плюс» и «Авторадио». Об этом сообщил радиотелевизионный передающий центр Карелии.
После завершения плановых работ вещание всех трех станций будет восстановлено. Все отключения согласованы с вещателями. Работы могут быть отменены или перенесены только в случае плохих погодных условий.