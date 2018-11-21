Три пожара произошло в Петрозаводске

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Пожары случились на ул. Онежской флотилии, ул. Рабочей и ул. Ровио, сообщили в МЧС Карелии.
В минувшие сутки, 20 ноября, произошло два пожара.
В 21.44 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара на ул. Онежской флотилии. Горело неэксплуатируемое строение. В результате повреждена внутренняя стена и диван на площади 3 кв м.
В 23.17 пожарные выехали на ул. Рабочую. Пожар произошел в частной бане. В результате повреждена обрешетка кровли на площади 3 кв м. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.
В ночь на 21 ноября в 00.43 на ул. Ровио загорелся распределительный электрический щиток. Поврежден электрический щиток на площади 0,5 кв м и кабель. Причина – аварийный режим работы электрооборудования.
Виновные и ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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