Три пожара произошло в Петрозаводске

Пожары случились на ул. Онежской флотилии, ул. Рабочей и ул. Ровио, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшие сутки, 20 ноября, произошло два пожара.

В 21.44 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара на ул. Онежской флотилии. Горело неэксплуатируемое строение. В результате повреждена внутренняя стена и диван на площади 3 кв м.

В 23.17 пожарные выехали на ул. Рабочую. Пожар произошел в частной бане. В результате повреждена обрешетка кровли на площади 3 кв м. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

В ночь на 21 ноября в 00.43 на ул. Ровио загорелся распределительный электрический щиток. Поврежден электрический щиток на площади 0,5 кв м и кабель. Причина – аварийный режим работы электрооборудования.

Виновные и ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.