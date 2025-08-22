Три проекта ТОС по благоустройству реализовали в Кеми

Инициативы активных жителей получили поддержку на региональном уровне.

В Кеми завершили реализацию трех проектов территориального общественного самоуправления. В этом году средства на воплощение в жизнь своих инициатив получили ТОС «Мосорина 2», «Наш двор» и «ГЭС-18».

В рамках проектов установили современные велопарковки, благоустроили дворовые территории.

«Программа поддержки ТОС доказала свою эффективность в улучшении городской среды. Установка велопарковок решает важную задачу создания комфортной инфраструктуры для жителей, предпочитающих экологичные виды транспорта. Благоустройство дворовых территорий напрямую влияет на качество жизни в нашем городе.Мы благодарны руководству республики за системную поддержку таких инициатив и планируем продолжать работу в этом направлении», — отметил депутат Совета Кемского муниципального района Михаил Богданов.

Добавим, что в этом году в республиканском конкурсе ТОС победили 86 проектов в разных районах и округах Карелии. Программа поддержки территориального общественного самоуправления работает в республике с 2017 года. За этот период создано 605 ТОС, реализовано 632 проекта благоустройства.