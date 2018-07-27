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Новости. Общество
18:00, 27 Июля 2018
фото: focustech.it

Три процента россиян считают Землю плоской

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Подавляющее большинство россиян (93%) уверены, что Земля имеет форму шара, но 3% этим утверждениям ученых не верят и придерживаются мнения о том, что на самом деле наша планета плоская.

Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет РИА Новости.

"Планета Земля имеет форму шара, и этому есть неопровержимые доказательства, считает абсолютное большинство опрошенных (93%). С этим утверждением согласны респонденты как с неполным средним образованием (92%), так и с высшим образованием (95%)", — говорится в материалах опроса.

Наряду с этим 3% участников опроса высказали убежденность в том, что ученые намеренно вводят всех в заблуждение, говоря о том, что Земля имеет форму шара, на самом же деле планета плоская.

Еще 4% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 29-30 мая 2018 года среди двух тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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