Три района Петрозаводска 4 октября остались без света

О проблемах с электроснабжением рассказали в ЕДДС карельской столицы.
Как сообщили в паблике Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска, электроснабжение отключили в двух районах столицы Карелии — СКЗ и Рыбке — полностью, а в Сулажгоре — частично.
При этом район Сулажгорского кирпичного завода, оставшийся без света еще ночью, был подключен к электричеству около 11.00 утра.
А вот Сулажгора и Рыбка остались без электроэнергии в 13.00, информации об их подключении не поступало.
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