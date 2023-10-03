Три района Петрозаводска 4 октября остались без света

О проблемах с электроснабжением рассказали в ЕДДС карельской столицы.

Как сообщили в паблике Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска, электроснабжение отключили в двух районах столицы Карелии — СКЗ и Рыбке — полностью, а в Сулажгоре — частично.

При этом район Сулажгорского кирпичного завода, оставшийся без света еще ночью, был подключен к электричеству около 11.00 утра.

А вот Сулажгора и Рыбка остались без электроэнергии в 13.00, информации об их подключении не поступало.