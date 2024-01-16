Три района Петрозаводска будут чистить от снега этой ночью

Автомобилистов предупредили о снегоуборочных работах в ночь со среды на четверг.
Как сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы, в ночь со среды на четверг в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на улицах:
-Ровио (четная),
-Древлянка (четная),
-проспект Ленина.
Дорожные полицейские попросили автолюбителей убрать машины на это время.
Автомобили, которые мешают работе снегоуборочной техники, эвакуируют на штрафстоянку.
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