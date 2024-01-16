Три района Петрозаводска будут чистить от снега этой ночью

Автомобилистов предупредили о снегоуборочных работах в ночь со среды на четверг.

Как сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы, в ночь со среды на четверг в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на улицах:



-Ровио (четная),

-Древлянка (четная),

-проспект Ленина.



Дорожные полицейские попросили автолюбителей убрать машины на это время.



Автомобили, которые мешают работе снегоуборочной техники, эвакуируют на штрафстоянку.