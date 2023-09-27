Три района Петрозаводска остались без света

Больше часа жители трех крупных районов города из-за аварии сидят без электричества.
По информации ЕДДС карельской столицы, 28 сентября, в 13.25 произошла авария на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск».
По этой причине жильцы домов на Голиковке, Перевалке и в Центре остались без света.
О сроках, когда будет восстановлено электроснабжение в трех районах Петрозаводка, ничего не сообщается.
Спрециалисты устраняют повреждения на сетях энергоснабжения.
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