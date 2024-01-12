Три района Петрозаводска остались без воды

В трех районах Петрозаводска ночью отключили воду.
Об отключении холодного водоснабжения в Петрозаводске сообщили в паблике единой дежурно-диспетчерской службы города.
Воды нет в районах Октябрьский, Соломенное, Томицы.
Воду отключили из-за коммунальной аварии.
Устраняет повреждения на сетях АО «ПКС-Водоканал».
Как также сообщают в соцсети жители карельской столицы, в Пятом поселке нет холодной воды.
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