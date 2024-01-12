Три района Петрозаводска остались без воды

В трех районах Петрозаводска ночью отключили воду.

Об отключении холодного водоснабжения в Петрозаводске сообщили в паблике единой дежурно-диспетчерской службы города.

Воды нет в районах Октябрьский, Соломенное, Томицы.

Воду отключили из-за коммунальной аварии.

Устраняет повреждения на сетях АО «ПКС-Водоканал».

Как также сообщают в соцсети жители карельской столицы, в Пятом поселке нет холодной воды.