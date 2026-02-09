Три района Петрозаводска вновь погрузились во тьму

Ключевая, Зарека и Голикова снова остались без света.
Сегодня, 9 февраля, в 21:00 петрозаводские районы Ключевая, Зарека и Голиковка во второй раз за последние сутки остались без света. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города (ЕДДС).
Напомним, в 18:40 из-за аварии на централизованных сетях «ОРЭС-Петрозаводск» сразу в трех спальных районах карельской столицы произошло отключение электроэнергии. По информации администрации, всего без света остался 231 дом.
В 20:00 в ЕДДС объявили о полном восстановлении электроснабжения на Ключевой, Зареке и Голиковке.