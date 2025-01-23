«Три с половиной килограмма удачи»: жительница Карелии похвасталась уловом на озере

В этот день озеро кишело рыбаками.

Жительница республики похвасталась шикарным уловом на озере Урозеро. Видео опубликовали в паблике Рыбалка в Карелии.

Женщине удалось 25 января поймать огромную щуку. Судя по кадрам, эмоции переполняли рыбачку. В этот день, по ее словам, окунь не клевал, зато попалась щука, которую ее муж назвал «настоящим монстром».

«Опускаю Пайка на четыре метра, останавливаю. Подкидываю блесну, чувствую сильную подтяжку. Есть! Думаю небольшая. Катушкой поднимаю, удочка отлично гасит удары. Подвожу к лунке. Говорю Юре нужен багор. Юра во время поклёвки сидел спиной ко мне. И когда щука взяла удивился и был уверен, что там хороший окунь. Какова была его реакция когда он увидел открытую пасть в воде. Сказал там монстр!», — написала автор поста.

Ранее житель Карелии похвастался улетным уловом окуней на местном озере.