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Три секунды отделили лыжницу из Карелии от пьедестала на этапе кубка России

Новости. Спорт
17:20, 23 Ноября 2021
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

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Карельская лыжница Ольга Жолудева вошла в пятерку сильнейших на Кубке России, сообщили в Минспорта Карелии.

В Хакасии 21-22 ноября проходил I этап Кубка России по лыжным гонкам. Сильнейших лыжников определяли в различных дисциплинах.

В гонке классическим стилем на дистанции в 5 км карельская спортсменка Ольга Жолудева пришла на финиш четвертой среди женщин. Победителю гонки Дарье Непряевой она уступила менее трех секунд.

Напомним, что спортсменка из Сегежи, мастер спорта Ольга Жолудева входит в состав юниорской сборной команды России по лыжным гонкам. До соревнований она провела несколько недель на тренировочных сборах в Республике Хакасия.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-11-23 19:02:28
Всем надо давать медали. Хватит постоянно оскорблять чувства четвёртых.
Hовый
2021-11-23 17:51:42
Надо было быстрее ехать.
demari
2021-11-23 18:08:10
Hовый, покажи пример . Да с полной выкладкой. Лёжа на диване..ты спортсмен.)))
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