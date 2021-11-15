Три секунды отделили лыжницу из Карелии от пьедестала на этапе кубка России

Карельская лыжница Ольга Жолудева вошла в пятерку сильнейших на Кубке России, сообщили в Минспорта Карелии.

В Хакасии 21-22 ноября проходил I этап Кубка России по лыжным гонкам. Сильнейших лыжников определяли в различных дисциплинах.

В гонке классическим стилем на дистанции в 5 км карельская спортсменка Ольга Жолудева пришла на финиш четвертой среди женщин. Победителю гонки Дарье Непряевой она уступила менее трех секунд.

Напомним, что спортсменка из Сегежи, мастер спорта Ольга Жолудева входит в состав юниорской сборной команды России по лыжным гонкам. До соревнований она провела несколько недель на тренировочных сборах в Республике Хакасия.