Три школы в Карелии полностью перевели на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Карелии на прошедшую неделю составил 35,6% (+3850 случаев), сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

По данным на 7 февраля, в республике зарегистрировано 14 674 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 181,8%.

В Петрозаводске за неделю с 31 января по 06 февраля зарегистрировано 6 925 случаев заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости выше эпидемического порога на 92,4%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом среди жителей Петрозаводска выше на 53,4%.

По информации Роспотребнадзора, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 415 классов в 55-ти школах республики. Полностью переведены на дистанционное обучение 3 школы. Приостановлена деятельность 100 групп в 43-х детских дошкольных учебных заведениях.

За прошедшую неделю с диагнозом ОРВИ и грипп госпитализировано 19 человек.