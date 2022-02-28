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Три смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии за сутки

Новости. Общество
09:19, 01 Марта 2022
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков опубликовал актуальную статистику по заболеваемости коронавирусом в республике.

За сутки зарегистрировано 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1398 человек. Об этом сообщил Михаил Охлопков в соцсети.

За прошедшие сутки выявлены 392 инфицированных (48 — дети), из них непривитых — 349 (89%).

В ковидных стационарах получает лечение 901 пациент, в состоянии средней тяжести — 852 человека, в тяжёлом — 42 (из них непривитых — 42). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Всего с начала пандемии в Карелии были зарегистрированы 125528 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16431 ребёнок.

Выздоровели с начала пандемии 117758 человек, за последние сутки — 512.

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Комментарии

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кир
2022-03-01 09:34:03
Все там будут.
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